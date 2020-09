FRANCE

"Enfin, retourner au cinéma" : Vanessa Paradis inaugure le festival de Deauville

Vanessa Paradis. Deauville. 4 septembre 2020. © france 24

Vidéo par : Juliette MONTILLY Suivre

Le 46e Festival du cinéma américain de Deauville s'est ouvert ce vendredi 4 septembre, avec la présidente du jury Vanessa Paradis parmi les stars sur le tapis rouge. Mais au milieu de la pandémie de Covid-19, et avec de nombreux cinéastes et acteurs américains incapables d'y assister, cette année est peut-être l'édition la plus unique de la longue histoire du festival.