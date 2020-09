2020-09-07 09:02 Contestation en Biélorussie : "on voit de plus en plus de policiers sans uniforme"

Contestation en Biélorussie : "on voit de plus en plus de policiers sans uniforme" La contestation demeure en Biélorussie. Plusieurs dizaines de milliers de Biélorusses ont manifesté à Minsk et dans d'autres villes du pays, dimanche, contre la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko. Et les méthodes répressives du pouvoir inquiètent de plus en plus.