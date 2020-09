2020-09-07 14:07 Covid-19 en France : les autorités envisagent de réduire la quatorzaine

Le Covid-19 regagne du terrain. Avec près de 25.000 nouveaux cas en trois jours et des indicateurs qui continuent globalement de se détériorer, l'épidémie de Covid-19 continue de gagner du terrain, ce qui n'empêche pas le gouvernement d'envisager de réduire la période d'isolement des malades et des cas contacts. Les explications de l'infectiologue et épidémiologiste, Didier Pittet.