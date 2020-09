2020-09-09 10:11 Covid-19 : les lieux touristiques de New York rouvrent au public

Après avoir été l'épicentre de l'épidémie américaine, NYC souffle enfin tout en respectant un minutieux calendrier de réouverture. Les musées de la ville et certains lieux touristiques parmi les plus populaires et emblématiques viennent de rouvrir au public. Un public new-yorkais essentiellement à cause de la fermeture des frontières. L'occasion pour de nombreux locaux de redécouvrir leur ville sans la horde de touristes. Reportage de Céline Bruneau et Jessica Le Masurier