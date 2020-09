MIGRANTS

Incendies à Lesbos : "Ces incendies constituent une crise humanitaire"

Mortaza Behboudi, grand reporter, était présent dans le camp de Moria, sur l'île grecque de Lesbos, a reçu de nombreuses photos et vidéos des incendies, de la part de réfugiés du camp de Moria, après son immersion sur place entre mars et août dernier. "C'est terrible tout a brûlé depuis minuit, témoigne-t-il. Des milliers de familles avec enfants sont à la rue dans le camp de Moria, qui n'est pas sécurisé pour les incendies. L'accès à l'eau et l'hygiène sont très précaires. Le plus grand de réfugiés d'Europe ne dispose pas de normes européennes. Les pompiers sont arrivés trop tard car ils n'ont pas pu arriver rapidement".