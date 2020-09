Covid-19 : un masque français biodégradable à base de chanvre pour réduire la pollution plastique

Des masques retrouvés par terre, dans les rues, ou même, déjà, dans les mers… C’est l’une des conséquences indésirables des mesures sanitaires prises afin de lutter contre la propagation du coronavirus. En Bourgogne, une entreprise s'est lancée dans la confection d'un masque en chanvre et biodégradable. Un million et demi d'exemplaires ont déjà été vendu. Reportage d'Eléonore Vanel et Mohamed Farhat.