Transition politique au Mali : début d'une nouvelle série de concertations

Une nouvelle concertation de 3 jours a débuté jeudi au Mali, La junte au pouvoir a réuni des partis politiques et des membres de la société civile. La Cédéao maintient sa pression et demande une transition de douze mois maximum avec un civil à la présidence. Et depuis lundi, haussement de ton, la commission donne 1 semaine aux putchistes pour désigner ceux qui conduiront la transition.