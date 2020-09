FESTIVAL DE DEAUVILLE

Deauville 2020 : les lauréats dévoilés, “The Nest" consacré

Deauville 2020. Les lauréats. © France 24

Vidéo par : Juliette MONTILLY Suivre

Deauville, c'est déjà fini ! La 46e édition du Festival du Cinéma américain se clôture, samedi 12 septembre, sur la consécration de "The Nest". Réalisé par Sean Durkin, avec Jude Law dans le rôle principal, le film a remporté le Grand Prix, ainsi que les prix Révélation et Critique. « First Cow », de Kelly Reichardt et « Lorelei », premier long-métrage de Sabrina Doyle, se partagent quant à eux le Prix du Public. Covid-19 oblige, cette dernière est l’une des rares à avoir pu faire le déplacement pour récupérer son prix en personne.