Covid-19 : de nouvelles mesures restrictives en Guadeloupe

Si l'état d'urgence sanitaire a été levé à Mayotte et en Guyane, ce n’est pas le cas de la Guadeloupe. L’île est dans le peloton de tête des départements avec la prévalence la plus élevée au Covid-19. Là aussi, les autorités ont renforcé les mesures. Bars et restaurants ferment à 22 heures.