SOUDAN

Au Soudan, près de 830 000 personnes affectées par des inondations dévastatrices

Au Soudan, les crues du Nil continuent de faire des ravages : selon les Nations unies, les inondations ont déjà affecté près de 830 000 personnes, et ils sont des centaines de milliers à affluer dans les camps de réfugiés construits a la hâte. Ces inondations meurtrières, qui ravagent le pays depuis deux mois, ont également endommagé les routes et les pistes d'atterrissage, compliquant encore plus les opérations humanitaires. Une situation catastrophique pour un pays déjà en proie a une crise sanitaire et alimentaire.