États-Unis

Donald Trump / Joe Biden : l'intégralité du premier débat pour la présidentielle américaine

Vidéo par : FRANCE 24 Suivre

C'était leur première joute et elle fut agitée. Revivez l'intégralité du débat, houleux et tendu, qui a opposé mardi 29 septembre à Cleveland les candidats à la Maison Blanche, le président Donald Trump et le démocrate Joe Biden. Invectives, railleries, attaques personnelles : le premier duel a offert un spectacle particulièrement chaotique à 35 jours d'une élection présidentielle américaine sous haute tension.