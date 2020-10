FRANCE : RENCONTRE AVEC LA DIASPORA LIBANAISE

Vidéo par : Bilal TARABEY

Depuis sa création, le Liban vit au rythme des crises : crises économiques, crises politiques et guerres... et cette année a ajouté une génération nouvelle d'exilés à la diaspora libanaise, qui est déjà l'une des plus importantes du monde. environ 14millions de libanais et de descendants de libanais vivent dans 70 pays à travers le monde, pour une population nationale estimée à 5,5 millions au maximum... La révolution du 17 octobre 2019 a suscité un espoir de changement inédit au Liban. Pourtant, depuis, le pays ne cesse de s'enfoncer.... A l'économie en chute libre et dramatique s'est ajouté la double explosion du 4 août 2020, et la paralysie politique... A l'heure où les contestataires libanais s'apprêtent à célebrer les un an de la révolution du 17 octobre 2019, quel bilan en-font ceux qui ont quitté le pays? Bilal Tarabey est allé à leur rencontre...