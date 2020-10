CAMEROUN

Au Cameroun, le projet d'autoroute Yaoundé-Douala accumule les retards

Au Cameroun, avant d'emprunter l'autoroute Yaoundé-Douala, il faudra prendre son mal en patience. Sur les 196 kilomètres de la future chaussée, seuls 60 ont été réalisés en six ans. Démarré en 2014, l'ouvrage aurait déjà dû être livré il y a deux ans. La puissante compagnie chinoise de BTP en charge du projet dit ne pas avoir l'argent nécessaire pour poursuivre les travaux, et le retard accumulé alimente les soupçons de corruption. Les villageois affectés n'ont jamais été indemnisés et réclament justice.