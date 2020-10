REPORTAGE

Covid-19 : le personnel médical sous pression dans les laboratoires et plateaux techniques

On entend souvent parler des délais qui s'allongent pour obtenir les résultats de tests PCR. Mais derrière ces temps d'attente, un personnel soignant et scientifique se dédie totalement à l'analyse des échantillons.Des professionnels souvent oubliés et qui croulent sous la charge de travail. Heures supplémentaires, planning plus intense ou encore charge mentale importante : avec l'amplification de la crise sanitaire, le quotidien de ces techniciens a été bouleversé.